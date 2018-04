Mort d'Angélique : 5 questions sur le fichier des délinquants sexuels dans lequel figure le suspect

L’identité d’une personne notamment condamnée pour le meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou actes de barbaries, le viol simple ou aggravé, l’agression sexuelle simple ou aggravée. Le quadragénaire, riverain du jardin public où avait été vue la petite Angélique, l’avait été pour viol avec arme, attentats à la pudeur aggravés et vol avec violence, des faits commis en 1994.





Dans ce fichier, figurent également les adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne. Une fois inscrite, elle est astreinte à justifier de son adresse une fois par an, voire tous les mois ou les six mois en cas de dangerosité. En 2014, le suspect du meurtre d'Angélique avait écopé d'un rappel à la loi pour avoir manqué à son obligation.