Meurtre d'un homme en Eure-et-Loir : toute sa famille mise en examen

C’est dans un huis clos familial à Saint-Rémy-sur-Avre que le meurtre du père aurait été commis. Toute une famille a été mise en examen mardi, l’épouse pour "meurtre sur conjoint", deux des enfants majeurs pour "meurtre sur ascendant" et le dernier mineur pour "modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices".





L’affaire débute dimanche dernier dans une maison de cette ville d’Eure-et-Loir où les pompiers sont appelés. Sur place, ils découvrent un père de famille de 53 ans gisant dans une mare de sang sur le sol du salon. Ils ne peuvent que constater son décès. Sur le thorax, l'homme présente une large plaie. Une de ses filles, âgée de 21 ans, raconte qu’elle s’est disputée avec lui et qu’il a tenté de l’étrangler. Selon son récit, elle se serait réfugiée dans sa chambre et aurait entendu son père appeler son frère aîné puis des éclats de voix. Lorsqu’elle serait redescendue, elle aurait découvert son père inanimé. Les déclarations des autres membres de la famille – la mère, le fils de 17 ans et l’ainé de 24 ans – sont "confuses" et "incohérences", explique à LCI une source proche de l’enquête.