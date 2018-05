Meurtre dans l'Aisne : le suspect toujours en garde à vue

Un homme de 27 ans est le seul suspect dans cette affaire de meurtre parce qu'il est la dernière personne à avoir vu Tom vivant. Il aurait des tendances schizophréniques selon ses proches. Dans le village, une vive émotion étreint les deux cents habitants qui connaissent aussi bien le petit garçon que le suspect. Le procureur de la République annoncera prochainement si oui ou non il est déféré et présenté à un juge en vue d'une mise en examen.



