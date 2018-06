Meurtre de Kévin à Mourmelon : selon ses proches, la jeune fille mise en examen était "une manipulatrice"

Mourmelon-le-Grand va rendre une nouvelle fois hommage ce samedi à Kévin, 17 ans, assassiné le 2 juin de plusieurs coups de couteau. Ses proches et de nombreux anonymes entameront une marche blanche à travers la commune de la Marne. Elle débutera à 18 heures face à la gendarmerie, a indiqué la Ville. Le cortège se rendra vers le bois des Soeurs, lieu où l'adolescent a trouvé la mort, pour lâcher des ballons blancs, puis une plaque en l'honneur du jeune homme sera dévoilée.





Retour sur les faits : samedi 2 juin, Kévin, élève en terminale scientifique, se promène dans un parc avec une jeune fille de son âge. Il est attaqué mortellement au couteau par un adolescent du même âge. L'adolescente, témoin directe de la scène, indique aux enquêteurs ne pas connaître l'identité de l'agresseur et fournit un portrait robot "d'un homme de couleur de peau type basanée". Mais finalement l'enquête détermine que les trois adolescents se connaissaient et que le meurtrier, qui a avoué être l'auteur des coups mortels, avait "préparé et organisé le meurtre avec la complicité active de la jeune fille trois ou quatre jours avant", selon le procureur de Reims, Matthieu Bourrette.





Les deux suspects ont été écroués mercredi 6 juin dans la soirée. Les mobiles du meurtre sont encore flous, mais, parmi les pistes évoquées par le parquet, Kévin et le meurtrier fréquentaient un même groupe d'amis et Kevin l'aurait évincé, ce qui pourrait accréditer la thèse de la vengeance. De même, Kévin et l'adolescente "ont eu des relations intimes" avec une histoire qui "avait cessé à l'automne dernier" et s'en était suivi "une succession de rapprochements et d'éloignements", d'après le parquet.