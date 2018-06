Meurtre de Kévin, 17 ans : deux mineurs mis en examen pour "assassinat"

Dans l'après-midi du samedi 2 juin, Kévin C. se promène avec une amie dans un parc de Mourmelon, une ville de 5000 habitants entre Reims et Châlons-en-Champagne. Cette jeune fille a expliqué aux enquêteurs qu'"un échange de regards ne (s'est) pas bien (passé)" avec un autre garçon et que ce dernier "aurait essayé de prendre (son) sac à main". L'agresseur a ensuite poignardé Kévin "dans le dos" une vingtaine de fois. Il en mourra peu après.