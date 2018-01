Meurtre de Sophie Lionnet à Londres : "Nous voulons rapatrier son corps en France au plus vite"

Pour l'heure, les parents de la jeune fille sont "dans le désarroi le plus total, parce qu'en plus, il faut le dire : on a toujours pas récupéré le corps de Sophie depuis le mois de septembre dernier. Je vais me rendre à Londres pour que cette jeune fille puisse enfin avoir une sépulture", explique l'avocat. "C'était son anniveraire, dimanche dernier, ses parents n'ont pas pu se recueillir. Ils ont reçu une lettre d'Emmanuel Macron en novembre dernier et depuis, aucune aide, rien. On va essayer de récupérer le corps de Sophie et tenter de le rapatrier le plus vite possible en France", précise-t-il.