Meurtre de Sophie Toscan du Plantier : Ian Bailey renvoyé devant les assises

Interpellé à plusieurs reprises par la police irlandaise, le journaliste a toujours clamé son innocence et n'a jamais été inculpé en Irlande, faute de preuves "au-delà du doute raisonnable". "Bien qu'aucune preuve matérielle ne puisse être avancée et malgré les dénégations constantes du mis en cause devant les policiers, le faisceau d'indices entourant Ian Bailey justifie sa mise en accusation devant la cour d'assises de Paris", a, au contraire, estimé le parquet de Paris le 27 juin, demandant son renvoi en procès.





Le parquet met en avant plusieurs faits troublants : le suspect a assuré qu'il ne connaissait pas la victime alors que plusieurs éléments ont démontré le contraire, il portait des égratignures, notamment sur le visage et les avant-bras, dont il n'a jamais pu expliquer l'origine. Enfin, sa présence à son domicile au moment des faits n'a pas été établie, en dépit de ses dires.