VIDÉO - Pour la procureure, Jonathann Daval a tué "volontairement, et non accidentellement" sa femme Alexia

C'est "vraisemblablement une dispute conjugale" qui est à l'origine du meurtre et "la préméditation n'a pas été retenue", selon la procureure. Ainsi, le jeune homme est mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et non pour assassinat. Et pour l'instant, si Daval demeure silencieux et nie avoir brûlé le corps de sa compagne, Edwige Roux-Morizot, précise que "la complicité n'est pas d'actualité". Pour cette dernière, "la mort d'Alexia Daval a été donnée volontairement, et non accidentellement" comme l'a répété toute l'après-midi, l'avocat de Jonathann Daval, Me Randall Schwerdorffer.





La procureure a également déclaré qu'Alexia Daval avait été tuée "vraisembablement dans la nuit avant que ne soit déclarée sa disparition" et qu'il n'existait plus de zone d'ombre dans l'emploi du temps de Jonathann Daval.