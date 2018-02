Michel Fourniret avoue deux nouveaux meurtres

Son audition s'est tenue dans le plus grand secret. Michel Fourniret, déjà condamné à perpétuité pour le meurtre de sept jeunes filles en 2008, a avoué deux autres assassinats. Des dossiers dans lesquels le tueur en série avait obtenu un non-lieu, faute de preuve. Ses aveux concernent les meurtres de deux femmes tuées au début des années 90, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece.



