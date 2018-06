Mise en examen des parents d’Inass, la "petite martyre de l’A10" : les voisins effarés, les frères et sœurs muets

Aujourd’hui, une question se pose particulièrement : comment les voisins et connaissances ont-il pu n'avoir aucun doute, comment n’ont-ils pas vu qu’un enfant manquait ? Il s’avère en fait que, après Puteaux, la famille a déménagé à la fin des années 1980 à Villers-Cotterêts, dans un pavillon de banlieue. Après la séparation des parents en 2010, le père est retourné à Puteaux. La maman, elle, est restée à Villers-Cotterêts. Au fil des années, chacun des enfants a ouvert des commerces mitoyens à la maison : une boulangerie, une boucherie, fast-food et un commerce d’alimentation.





A Puteaux, le père souffre d’une bonne réputation. Il ouvert il y a une quinzaine d’années une boucherie-kebab, qu’il n’exploite plus directement, mais il reste connu par les commerçants du coin. Il y est décrit comme "fatigué et malade", mais comme "une crème".





A Villers-Cotterêts, la mère a moins bonne réputation. La famille y est décrite comme "discrète et mystérieuse". Les commentaires les plus affables disent qu’on "la voyait peu", qu’elle "sortait peu". Ils décrivent une "femme corpulente, vêtue d’un foulard", qu’on n’a "jamais vu s’énerver". Mais d’autres, plus acerbes, parlent dans le Parisien d’une femme "pas nette", "distante", "l’air déconnecté". A Europe 1, qui est aussi allé sur place, les voisins parlent d’une femme "toujours triste", "discrète, froide", "assez perturbée" voire "énigmatique et manipulatrice", sur Europe 1. Une famille tellement discrète que le nombre réel d’enfants semblait plutôt ignoré du voisinage.





D'après France inter, cinq des deux soeurs et quatre frères ont donc été entendus par les enquêteurs. "Selon nos informations, ils oscillent entre la sidération et la défense de leur père ou de leur mère", indique la radio. Ils sont tous aujourd'hui âgés de 27 à 40 ans. Les plus jeunes disent ne se souvenir de rien. En revanche, la soeur aînée d'Inass, qui avait 9 ans au moment des faits "n'a pas pu parler, comme bloquée face à ce terrible secret qu'elle a sans doute enfoui au fil des années."





Paradoxe de l’histoire, c’est en fait de cette famille, et surtout de ses enfants, qu’est venu le dénouement de cette énigme de 30 ans : en juin 2016, un des fils se bagarre avec un autre fils de commerçant à Villers-Cotterêts. Condamné à de la prison avec sursis, il se fait prélever de l’ADN. Et les enquêteurs découvrent que celui-ci correspond à celui de la fillette inconnue de l’A10.