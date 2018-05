Montpellier : l'ancien doyen de la faculté de droit porte plainte contre X pour "menaces", "injures", "incitation à la haine"

Philippe Pétel, ex-doyen de la faculté de droit de Montpellier a décidé de porter plainte contre X ce vendredi pour "menaces, injures et incitation à la haine". Et pour cause, selon les dires de son avocate. "On appelle à les passer à tabac, lui et sa famille, on insulte son père de 90 ans et on le caricature en Hitler", dénonce ainsi Iris Christol au Journal du Dimanche.





Ces messages circuleraient sur les réseaux sociaux mais aussi dans ceux laissés sur son répondeur téléphonique ou celui de sa famille a assuré son avocate sur France Bleu Hérault.