Montreuil : un homme tué après avoir été roué de coups

Les trois hommes sont ensuite entrés dans une épicerie et c'est en ressortant qu'"ils ont été pris à partie par plusieurs individus", rapidement rejoints par une vingtaine d'autres. Les deux amis de la victime ont réussi à s'enfuir et leur témoignage sera capital pour tenter identifier les auteurs du passage à tabac mortel et établir un lien éventuel avec le différend survenu plus tôt.





Une autopsie sera pratiquée sur la victime, a ajouté la source policière, précisant que l'enquête avait été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.