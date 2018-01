Morbihan : un car évite de peu une collision avec un train à un passage à niveau

Et d'assurer dans le même communiqué : "Cet événement doit contribuer au travail de fond autour de la sécurité face à de telles situations. Par exemple, en incitant, voire obligeant, les véhicules lourds et en particulier les autocars à marquer un 'stop' ou un 'céder le passage' avant tout passage à niveau".





Un accident qui intervient un mois et demi après le drame de Millas (Pyrénées-Orientales) où un car scolaire avait été fauché par un train sur un passage à niveau, tuant six collégiens et faisant plusieurs blessés.