VIDÉO - "J'ai eu envie d'elle" : les aveux glaçants du meurtrier présumé d'Angélique révélés par le procureur

Dans le parc en bas de chez lui, il croise Angélique. "J’ai eu envie d’elle. C’était plus fort que moi. J’étais comme dans un état second", dira-t-il aux policiers. Il l’aborde et prétend devoir lui rendre un objet appartenant à ses parents. La jeune fille, reconnaissant son ancien voisin du dessus, ne se méfie pas et le suit jusqu'à son domicile (sous le regard d’un enfant, dont le témoignage sera décisif). Là, il lui offre à boire et lui pose des questions "de plus en plus intimes". La victime entreprend alors de s’enfuir à plusieurs reprises, mais David R. la retient.