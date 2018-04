Le choc à Wambrechies après les aveux du suspect du meurtre d'Angélique : "Pourquoi il était là ?"

Les habitants de la commune de Wambrechies (Nord), lieu de résidence de la fillette et du suspect, ne savaient pas qu'un prédateur sexuel était présent dans la ville. L'adjoint au maire, Michel Sas, exprime son étonnement sur LCI : "Les gens se posent des questions. Pourquoi il (le suspect, ndlr) était là et pourquoi on ne le savait pas ? Comment pouvait-il continuer à être comme ça ? L'incompréhension de ne pas être informé de son passé."