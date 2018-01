Mort d’Arthur Noyer : de nouveaux ossements découverts, sa famille va porter plainte

Dans un entretien accordé à France 3 Alpes, l'avocat de la famille d'Arthur Noyer a annoncé son intention de déposer plainte contre X pour "violation du secret de l'instruction" et "violation du secret professionnel", considérant que la révélation de ces informations par "des personnes proches de la source d'information" peuvent nuire à l'enquête.





"Ce sont des attitudes inconscientes et irresponsables vis-à-vis des familles et de l'enquête. Si on veut garder secrètes certaines informations, c'est justement pour éviter en particulier que la scène de crime soit polluée", a fait valoir Me Bernard Boulloud.





Le 20 décembre 2017, Nordahl Lelandais, déjà mis en examen pour l’enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys a été mis en examen pour "assassinat" dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer, avait annoncé mercredi le procureur de la République de Chambéry. Thierry Dran.





Le principal suspect dans ces deux affaires a confirmé sa présence sur les deux secteurs au moment des faits mais a toujours nié toute implication dans la mort de l’enfant comme du jeune homme.