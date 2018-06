Mort d'un enfant dans un accident d'ascenseur : "On a entendu une femme crier ‘Aidez mon fils’"

"Ça s’est passé très vite." L'émotion est encore vive au lendemain de l'accident d'ascenseur qui a causé la mort d'un garçon de cinq ans dans le centre commercial Côté Seine à Argenteuil (Val d'Oise). Interrogée au micro de LCI, une femme ayant assisté à la scène a raconté vendredi la confusion qui régnait au moment du drame.





"Il y a eu un mouvement de panique, il y a eu des cris, a-t-elle confié. On a entendu simplement une femme qui criait ‘Aidez mon fils !’ et on a vu l’ascenseur qui était coincé entre les deux étages. On ne savait pas vraiment ce qui se passait.





Et d'ajouter, visiblement encore très émue : "On a cru que c’était un attentat au début. Ce n’est qu’après qu’on a compris qu’un enfant était bloqué entre les deux étages. On a vu des gens sauter pour essayer de l’aider, mais malheureusement on a compris que c’était trop tard. On n’a pas eu le temps de réaliser".