Mort d'un enfant dans un accident d'ascenseur : une enquête ouverte à Argenteuil

À Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise, les enquêteurs ont commencé à analyser la cabine d'ascenseur qui s'est décrochée vendredi 8 juin dans le centre commercial Côté Seine. Pour rappel, cet accident a causé la mort d'un petit garçon de quatre ans. Un incident rarissime qui a profondément choqué les commerçants et les clients.



