Mort de Naomi Musenga : accusées à tort sur les réseaux sociaux, trois opératrices du Samu vivent un enfer

Une seconde opératrice a été la cible du même utilisateur de Twitter, qui a là encore diffusé son identité sur les réseaux sociaux. Elle raconte au téléphone au Monde, en larmes, dormir deux heures par nuit, se "réveiller en pleurs". Par crainte de menaces, elle ne sort pas. Une peur qui a aussi contaminé son mari, qui craint pour elle. "Je ne sais pas comment je tiendrai le coup", dit-elle.





Une troisième salariée a aussi prise à partie sur les réseaux sociaux : une photo d’elle illustrait en effet les menaces portée contre la seconde opératrice. Elle non plus n’est pas en cause, ne travaillant pas ce jour-là. Elle raconte les insultes au Monde : "On me souhaite de mourir carbonisée dans ma voiture, d’être séquestrée et battue à mort, de crever comme un animal (...) On me traite de fasciste, on me dit que la haine se lit sur mon visage." Elle prend des médicaments et ne dort plus. Et là aussi, elle craint de sortir de chez elle, au point de ne plus oser faire les courses. Lors d’une sortie récente au restaurant avec son compagnon et sa fille, elle a vu des clients la montrer du doigt, et sortir leur portable. Du coup, elle ne sort plus. Et va quitter son travail. "Je n’ai plus envie d’exercer ce boulot, que j’aime tant", raconte-t-elle.