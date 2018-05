Mort de Naomi Musenga : "Je suis lynchée sur la place publique", l’opératrice du Samu sort du silence

"Dans les conditions que… on va dire qu’elle (cette phrase) est malvenue", balbutie ainsi l'opératrice à la question de savoir si elle regrette ses propos. "Ça suffit de porter le chapeau pour le système", poursuit-elle également. "On est sous pression en permanence, on travaille en douze heures d’affilée, c'est des conditions de travail qui sont pénibles. Je peux rester deux ou trois heures accrochées à mon téléphone parce que je n'ai pas le temps de me lever tellement, ça déborde de partout, détaille-t-elle. Quand on passe en procédure dégradée parce qu’il y a beaucoup plus d’appels que de monde censé les gérer. On n’y arrive pas. On raccroche et on décroche."





Christophe Gautier, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, évoque de son côté une "journée de travail ordinaire" et des conditions qui "n’étaient pas exceptionnelles", parlant de l'"hypothèse d'une faute individuelle". Des enquêtes administrative et judiciaire ont été ouvertes par les HUS et le parquet de Strasbourg. L'Inspection générale des affaires sociales a été saisie. La famille de la victime a déposé plainte pour "non-assistance à personne en danger" et "mise en danger de la vie d'autrui", contre les HUS et contre X.