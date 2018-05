Mort de Naomi Musenga : selon son avocat, l’opératrice du Samu qui a pris l'appel ne veut "plus faire ce métier"

Désireux de remettre les éléments dans le contexte, Me Olivier Grimaldi est ensuite revenu pour BFM TV sur la teneur de l’échange entre l’opératrice et Naomi.. "Vous avez un moment donné une qualification qui est 'douleur abdominale d’une femme de 22 ans'. (...) Vous prenez les éléments un par un que vous avez, elle a cet entretien avec une membre des sapeurs-pompiers, qui elle aussi a posé des questions. Leur échange en réalité c’est : 'Cette jeune femme est indisposée', parce que c’est la vision qu’ils ont à ce moment-là."





Et Me Grimaldi de poursuivre : "Et quand vous avez 2.000 appels par jour, - et ça n’excuse rien, bien évidemment, on tient très clairement à le préciser -, et qu’on vous dit ‘j’ai mal au ventre’, c’est vrai que le premier réflexe est de penser qu’il n’y a pas d’urgence absolue" et donc de dire "d’aller voir son médecin traitant." L’avocat a encore insisté auprès de nos confrères de BFM TV : "Il y a un enregistrement, qui donne une impression. Oui, mais quand vous la connaissez, c’est une dame qui parle comme ça, elle s’exprime comme ça", poursuit l'avocat qui précise que sa cliente "ne veut plus faire ce métier-là".