Moselle : deux enfants enlevés et drogués par un homme qui leur avait promis une Playstation

Le ravisseur ne s'est pas encore expliqué sur ses motivations. Un homme de 46 ans est en garde à vue pour avoir enlevé deux enfants, retrouvés avec des traces de piqûres sur les bras, mardi à Hombourg-Haut (Moselle).





Tout a commencé vers 16 heures, quand les deux garçons âgés de 7 et 9 ans viennent voir leur mère en lui disant qu’un monsieur veut leur donner une Playstation. Une heure plus tard, les enfants ont disparu. La mère se rend au commissariat et les recherches sont lancées. Grâce à des témoins qui ont vu partir son véhicule, l’homme est rapidement identifié et son portable géolocalisé.