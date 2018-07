Une élue LaREM enlevée et séquestrée par sa famille, opposée à son projet de mariage

Pour l'heure, il n'est pas certain que la jeune femme assiste au procès de ses père, oncles et frère le 2 août prochain, poursuivis pour enlèvement et séquestration de moins de sept jours et menace de mort écrite. Mounia Haddad se dit "profondément triste de la situation", selon son avocat Me Abed Bendjador, et " inquiète de ce qui va pouvoir ressortir de l'audience, inquiète aussi pour sa sécurité", a ainsi rapporté Centre Presse.