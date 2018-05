Nancy : deux frères en garde à vue pour violences sur leur sœur et son compagnon, dont ils réprouvent la relation

Là, après avoir obligé le jeune homme à sortir de l'appartement, le suspect "frappait sa sœur au visage et dans les cotes et coupait ses cheveux à l'aide d'un couteau. Il la blessait au cuir chevelu provoquant une plaie vive sur plusieurs centimètres", explique le procureur. C'est le compagnon de la jeune femme, qui, resté en bas de l'immeuble, appelle les pompiers. Un deuxième frère arrive sur les lieux et le roue de coups. Alors qu'il arrive à s'enfuir, les deux frères tentent de le renverser avec leur voiture et le menacent de mort devant un commissariat, où le compagnon de la jeune employée de banque avait trouvé refuge.





Interpellés, les deux frères justifient leur expédition punitive auprès des policiers en déclarant que leur sœur "était au courant qu'il y a des principes culturels et familiaux vis-à-vis du respect de soi-même. Elle avait été prévenue à plusieurs reprises qu'elle ne devait pas se comporter ainsi et encore moins durant le mois du ramadan", toujours selon le récit du procureur.