Nantes : émotion dans le quartier du Breil

Aboubakar Fofana, 22 ans est mort dans la soirée du mardi 3 juillet à Nantes après avoir été touché par balle par un policier lors d'un contrôle. À l'appel de la famille, une marche blanche a été organisée ce jeudi 5 juillet à Breil. Plusieurs centaines de personnes ont répondu présent et ont déposé des gerbes à l'endroit où le jeune homme a été mortellement blessé. Les habitants attendent que l'enquête avance pour que le quartier retrouve peu à peu son calme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.