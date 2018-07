INFO TF1 / LCI - Jeune homme tué à Nantes : le policier reconnaît avoir menti

Le fonctionnaire avait été placé en garde à vue jeudi par l'IGPN. Une garde à vue pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Plusieurs témoignages remettaient en question la version donnée initialement par le policier.





Son avocat interrogé par LCI a confirmé la version accidentelle avancée par son client et décrit un homme "dévasté par son acte" "Le tir accidentel a conduit à la mort d'un jeune homme (...) le premier réflexe de la personne qui se sent autant coupable, c'est le déni", a déclaré Me Laurent-Franck Liénard. "Son premier réflexe a été de mentir (...) mais il a ensuite révélé la vérité de manière beaucoup plus apaisée". Un geste qu'il "regrette" et "regrettera toute sa vie", a conclu l'avocat.





Le décès du jeune homme a engendré une vague de violences urbaines dans les quartiers de Nantes dès mardi soir puis à nouveau dans la nuit de mercredi à jeudi.