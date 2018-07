Nantes : "Le premier réflexe d'une personne qui se sent autant coupable, c'est le déni", estime l'avocat du policier

Le policier qui a tué un jeune homme mardi soir à Nantes lors d'un contrôle de police a finalement affirmé aux enquêteurs avoir tiré "par accident". Il a ainsi contredit sa première version portant sur la légitime défense. Selon nos informations, le fonctionnaire a en effet indiqué aux enquêteurs de l'IRCGN qu'il n'avait pas cherché à "neutraliser" l'individu dans sa fuite en tirant volontairement sur lui, mais lui avoir tiré dessus de façon accidentelle.





"Le fait de mentir spontanément quand on est atteint comme mon client par un tel sentiment de culpabilité, c'est logique.

Il a fait un tir accidentel. Ce tir accidentel a conduit à la mort d'un jeune homme et mon client est dévasté par son acte. Le premier réflexe de la personne qui se sent autant coupable, c'est le déni et notamment le déni à l'égard des institutions qui l'ont entendu", a commenté ce vendredi après-midi au micro de LCI Laurent-Franck Lienard, l'avocat du fonctionnaire.