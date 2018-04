Le reliquaire du coeur d'Anne de Bretagne retrouvé près de Saint-Nazaire, deux hommes écroués

C’est peu dire que le vol de cette pièce unique avait suscité de l’émoi. Le reliquaire du coeur d’Anne de Bretagne, volé à Nantes, a été retrouvé samedi après-midi près de Saint-Nazaire, a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information de Presse-Océan. Deux hommes ont été mis en examen samedi et écroués. Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs" et "vol de biens culturels".





Les deux suspects, âgés de 22 et 23 ans, nient les faits. Ils sont soupçonnés de s’être introduits dans le musée Dobrée, à Nantes, dans la nuit de samedi à dimanche dernier et d’y avoir dérobé plusieurs objets. Parmi eux, ce reliquaire en or du coeur d’Anne de Bretagne, qui était visible du public dans le cadre d’une exposition. Une pièce d’une valeur “inestimable”, avait déclaré le Département, propriétaire du musée, dans un communiqué.