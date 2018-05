"Que justice soit faite" : trois marches blanches organisées ce mercredi en hommage à Naomi Musenga

A Strasbourg, la marche partira à 17h30 de la place Kléber, au coeur de la capitale alsacienne et marchera jusqu’à la place de la Bourse. Plusieurs centaines de personnes émues par l'histoire tragique de cette jeune femme sont attendues. Les parents de Naomi ainsi que ses frères et sœurs et amis ont d’ailleurs indiqué qu’ils prendraient part à cet hommage solennel, organisé par un collectif sur Facebook baptisé "Justice pour Naomi Musenga".





"Pour la justice et la vérité de notre chère Naomi, et pour que cela ne se reproduise plus !", indique le collectif sur sa page Facebook, suivie par plus de 7.500 personnes. Le collectif souhaite rendre un "hommage digne à la mémoire de Naomi" et "soutenir sa famille". Les parents de Naomi Musenga demandent "que justice soit faite" et veulent connaître les circonstances de la mort de leur fille.