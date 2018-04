Nice : des détonations provoquent un mouvement de foule au centre-ville

Des détonations, suivies d’un mouvement de foule. Un vent de panique a soufflé sur le centre-ville de Nice, lundi soir. De nombreux témoins ont signalé sur les réseaux sociaux des bruits suspects et des terrasses renversées, place Magenta et rue Masséna. Le maire de la ville, Christian Estrosi, a rapidement évoqué l’incident. Il serait dû à un différend entre un individu et un groupe de personnes, au cours duquel le premier aurait fait usage d’un pistolet d’alarme. L'homme a été interpellé