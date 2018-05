Non, une voiture de police n'a pas été "prise en chasse" par des scooters à Marseille

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Depuis mercredi, une vidéo montrant une course-poursuite entre des scooters et une voiture de police dans le parking d'un centre commercial marseillais font beaucoup réagir. "Cette vidéo date d'il y a un mois et il y en a plein d'autres comme ça, a notamment assuré la maire des XV et XVIe arrondissement, Samia Ghali, sur CNews. Ce sont des scènes du quotidien". Un article de RTL évoquant "une voiture de police prise en chasse dans les quartiers nord" a également été publié ce jeudi.





Mais, selon nos informations, il ne s'agit pas du tout d'une course-poursuite. Les faits remontent au 31 mars dernier. Plusieurs employés d'un magasin Carrefour sont en grève au centre commercial du XVe arrondissement de Marseille et une patrouille de police est sur place pour s'assurer que tout se déroule dans le calme. Mais leur attention est attirée par un regroupement de jeunes à proximité du centre commercial... en train de tourner un clip de rap.