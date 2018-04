Nord : alcoolisé, un sexagénaire tire sur un adolescent qui jetait des œufs devant chez lui

Il ne supportait plus le bruit devant chez lui. Un homme proche d'une soixantaine d'années, soupçonné d'avoir gravement blessé par balle un adolescent qui jetait des œufs et faisait du bruit avec des amis en bas de chez lui à Bachant, dans le Nord, a été interpellé. Le drame s'est produit jeudi vers 22h. Alors alcoolisé, il est sorti excédé de chez lui et a tiré au coin de la rue avec une arme de calibre 22 long rifle dans la direction du groupe d'adolescents, a rapporté une source policière à l'AFP.