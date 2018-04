Angélique, 13 ans, retrouvée morte : ce que l'on sait de l'enquête

Le procureur a confirmé dans un communiqué dimanche le passé judiciaire du mis en cause condamné "en 1996 pour des faits commis en 1994, qualifiés de viol avec arme, attentats à la pudeur aggravés et vol avec violence". "Lorsque le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) a été créé par la loi du 9 mars 2004, cette condamnation a été reprise et a donc entraîné son inscription dans ce fichier", précise-t-il.





Selon nos informations, le quadragénaire habitait près du parc où Angélique a été vue pour la dernière fois par le témoin de dix ans. L'adolescente habitait également non loin de là. Connaissait-elle le suspect ? Les investigations tout comme l'audition de cet homme se poursuivent. Une autopsie de la victime sera pratiquée lundi. Elle permettra d'étayer ou non les aveux et descriptions du suspect.