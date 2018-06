Même coupe de cheveux et même tenue : deux jumelles tentent d’échanger leurs places en prison

L'histoire a failli partir en "gros couac", estime le syndicat Ufap, qui rapporte les faits. "Heureusement que les agents ont fait preuve de professionnalisme et leur vigilance", estime Benoit Normand. "Car si on n’avait pas vérifié les deux au contrôle biométrique, on aurait pris la première qui serait passée. On n’aurait pas dû avoir ce problème !" Le syndicat demande "que les moyens de bien travailler soient donnés au service parloir", rappelant - toujours ironiquement - que la technique, peut parfois s’avérer défaillante... Car avant, étaient utilisés des tampons encreurs, qui sont aujourd’hui "détériorés" dans la maison d’arrêt. "Rappelons qu’une commande de tampon encreur adapté a pourtant été faite il y a plusieurs mois avec pour seule réponse : 'Ca ne se trouve pas et il faut se baser sur la biométrie, c’est beaucoup plus fiable'", rappelle le syndicat. Oui, mais visiblement, le coup de stylo, ça marche aussi...