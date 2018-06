Nordahl Lelandais : deux nouveaux appels à témoins lancés pour deux disparus de la Drôme

INVESTIGATIONS - La gendarmerie lance ce lundi deux appels à témoins au plan national concernant deux personnes disparues en 2011 et 2016 dans la Drôme et dont les dossiers ont été rouverts récemment. Il s’agit de Nelly Balmain et Eric Foray. Pour l'instant, le lien avec Nordahl Lelandais est cependant uniquement géographique.