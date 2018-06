Nordahl Lelandais, l'espertise psychiatrique qui l'accable

Pendant six mois, Nordahl Lelandais a nié avoir tué la fillette de neuf ans, Maëlys. C'est en février qu'il a fini par reconnaître les faits, après que des traces du sang de Maëlys ont été retrouvées dans son véhicule. Selon l'ancien maître-chien, il s'agissait d'un "accident". Lelandais a également reconnu avoir tué le caporal Arthur Noyer, à la sortie d'une boîte de nuit, en 2017. Cette fois encore, le meurtrier a plaidé l'"accident". Alors qu'en pensent-les psychiatres qui ont pu expertiser le jeune homme ?



