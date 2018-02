Nordahl Lelandais : la famille de Malik Boutvillain porte plainte pour relancer l’enquête

Selon l’avocat de la famille, Me Bernard Boulloud, qui est aussi l’avocat de la famille Noyer, dossier dans lequel Nordahl Lelandais est mis en examen pour assassinat, aucune enquête de police n’a réellement été menée depuis 2012. "Ce sont le frère et la sœur qui ont mené l’enquête, pas les policiers. Le 23 mai 2014, l’affaire a été classée sans suite pour défaut d’infraction. Et aujourd’hui, on nous dit que le dossier a été détruit. Donc on recommence à zéro", explique-t-il auprès de LCI.





La famille souhaite aussi que la justice effectue des recoupements avec le parcours de vie de Nordahl Lelandais. Les proches de Malik Boutvillain pensent que le suspect dans les affaires Maëlys et Noyer aurait pu croiser la route de ce jeune homme diagnostiqué schizophrène cinq ans auparavant.