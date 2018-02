"Que son visage hante vos jours et vos nuits" : sur Facebook, les parents d'Arthur Noyer interpellent à nouveau Nordahl Lelandais

Enfin, Cécile et Didier Noyer lancent un appel à l'administration pénitentiaire et hospitalière, pour veiller à ce que Nordahl Lelandais soit bien jugé, alors que ce dernier est hospitalisé depuis vendredi "par précaution" : "A vous Mesdames et Messieurs de la Pénitentiaire et de l'Hôpital, nous vous implorons ; surtout surveillez le bien, qu'il ne puisse au gré d'une inattention fuir lâchement ses responsabilités..."





Arthur Noyer, chasseur alpin de 23 ans, avait disparu en avril 2017 à Chambéry après être sorti dans une boîte de nuit de la ville. En septembre, des débris de son crâne ont été retrouvé à Montmélian, en Savoie. Au mois de décembre, Nordahl Lelandais a été mis en examen pour "assassinat" dans cette affaire.