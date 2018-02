Nordahl Lelandais : un meurtrier au passé trouble

Les enquêteurs n'ont pas attendu les aveux de Nordahl Lelandais pour découvrir combien sa personnalité est troublante. Jour après jour, au gré des témoignages de ceux qui l'ont croisé, c'est le portrait d'un jeune homme instable et perturbé qui se dessine. L'ancien militaire, un homme très secret, peut se montrer imprévisible, agressif et violent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.