Paris : un homme de 26 ans meurt noyé dans le bassin de la Villette

Il était 15h30, non loin de Paris Plages, et la température dépassait les 30 degrés. Le jeune homme a "enlevé son t-shirt et plongé dans le bassin de la Villette", dixit la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Il a ensuite nagé quelques minutes, puis il a disparu sous les flots, pour ne réapparaître qu’au bout d’un moment, inanimé, dans les bras d’un témoin parti à sa rescousse. Une fois sur place, les pompiers ont tenté de le ranimer. En vain. L’homme est mort noyé, à l’âge de 26 ans.