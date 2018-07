Noyade de trois frères et sœur dans un lac de Saône-et-Loire : un défaut de surveillance en cause

Les trois enfants s'étaient déjà rendus "les jours précédents" au lac des Prés Saint-Jean, dans un quartier populaire de la ville, et "étaient déjà rentrés dans l'eau", en obtenant notamment, le vendredi précédent le drame, "la permission de l'adulte référent pour se rafraîchir", écrit également le parquet dans ce communiqué. Mais dimanche, les deux plus jeunes d'entre eux, âgés de 9 et 10 ans, ont été surpris "par la déclivité du sol" et "n'ont pu remonter à la surface, ne sachant a priori pas ou peu nager". Leur aîné, âgé de 13 ans, a alors tenté "en vain de les secourir alors que lui-même ne savait pas nager".