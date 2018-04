Odeur suspecte dans le Morbihan : on sait d'où elle vient

La forte odeur de mazout a été signalée de Quiberon à Vannes et tout le golfe du Morbihan et même au delà. Les habitants de plusieurs communes du Morbihan ont senti ce samedi une étrange odeur nauséabonde planant dans l'air matinal. Les pompiers du département, mais aussi de Loire-Atlantique, ont été avertis à de nombreuses reprises de la présence de cette odeur étrange. La préfecture du Morbihan a reçu des dizaines d'appel de particuliers et confirme à LCI ces odeurs" plus ou moins fortes par endroits selon les vents".





Une station d'épuration en mauvais état ? Une dégagement de gaz venu d'une usine chimique ? Finalement, après une rapide enquête, l'odeur a été identifiée. Un "incident technique" sur le site de la raffinerie de Donges, en Loire Atlantique, est à l'origine de cette émanation, indique encore la préfecture du Morbihan. Donges est distante de plus de 100 km du golfe du Morbihan.





Des évaluations sont en cours pour déterminer l'impact de la diffusion de ces émanations, a indiqué à France 3 la Préfecture de Loire Atlantique .