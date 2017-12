"On connaîtra un jour la vérité" : le message déchirant d’une mère à son fils disparu dans l'accident de Millas

"Tu aimais tellement, tellement danser, rejoindre cette autre famille, ta partenaire, les pistes et les compétitions, se rappelle-t-elle, des photos de Teddy en compétition ou avec les danseurs de Danse avec les Stars ornant sa page. Maintenant la vie n’a plus de sens sans toi. Je suis dévastée. Perdre son enfant, c’est tragique mais dans de telles conditions c’est insoutenable. Rien ne te ramènera, je sais, mais on connaîtra un jour la vérité. Cette vérité. Je me battrais pour ça."