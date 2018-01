Opération de police dans un monastère du Var : "C’est moi qu’on a pris pour Xavier Dupont de Ligonnès"

Le frère Jean-Marie Joseph conduit alors les fonctionnaires dans toutes les pièces et recoins du monastère. "Tout était bien quadrillé, précise-t-il. Ils étaient une vingtaine de fonctionnaires de police au total (de la police judiciaire de Nantes et de Toulon, ndlr). Je n’en ai vu que dix. Les autres étaient bien répartis dans le domaine, pour vérifier qu’il n’y ait pas d’intrus qui sorte brusquement, je suppose".





Les policiers vérifient alors le rez-de-chaussée, puis les étages, pénètrent dans toutes les chambres et les lieux de vie, du réfectoire à la cuisine. "J’ai ensuite été cherché les clés des ermitages. Certains frères étaient présents, un était en retraite, l’autre était malade, je les ai dérangés. Après avoir visité tous ces lieux, je les ai conduits à un autre ermitage, à 400 mètres, utilisé généralement l’été, car un peu isolé. Je voulais que tout soit clair pour les forces de l'ordre, qu'il n'y ait aucun doute. Et il n’y avait ni Dupont de Ligonnès, ni sosie chez nous", insiste le religieux. Et pour cause...