Accident de canyoning en Corse : 4 morts, dont un enfant, les recherches suspendues pour retrouver un disparu

Selon la préfecture, trois hélicoptères ont été déployés -les Dragons 2A et 2B de la sécurité civile ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie- et de nombreux pompiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de secours pour retrouver la personne disparue. Elles ont été suspendues pour la nuit et devaient reprendre très tôt jeudi matin. Une enquête pour déterminer les causes de la mort a été confiée à la gendarmerie.