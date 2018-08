Orages : un groupe de randonneurs emporté par une crue en Corse, trois morts et deux disparus

Drame en Corse ce mercredi après-midi : trois personnes, qui pratiquant le canonying, ont trouvé la mort, emportées par une crue dans un canyon. Deux personnes étaient toujours portées disparues en milieu de soirée. Trois autres ont pu être récupérées par les sauveteurs. Deux d'entre elles ont réussi à s'extraire de l'eau elles-même, a indiqué le procureur à LCI. Extrêmement choquées, elles ont été prises en charge.





Les faits se sont déroulés sur la commune de Soccia. Les victimes sont des randonneurs qui évoluaient ensemble non loin de la rivière du Ziocu. Un drame qui survient alors que la département de la Corse du Sud était placé ce mercredi en vigilance jaune au risque d'orages, et que des pluies diluviennes se sont abattues sur la commune de Soccia. La randonnée, le kayak et le canyoning sont régulièrement pratiqués dans ce canyon.