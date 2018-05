Orne : à 5 ans, il appelle les gendarmes et sauve son papa

"Bonsoir, je crois que mon papa est mort". Dimanche soir, un petit garçon de 5 ans a eu un réflexe héroïque qui a permis de sauver son père, victime d’un coma diabétique à leur domicile de Glos-la-Ferrière (Orne). En voyant son papa inconscient sur le lit, Quentin compose le 17. Comme le relatent l’Orne Hebdo et Ouest France, la conversation entre le gendarme et le petit bonhomme va durer près de 40 minutes. Une course contre-la-montre durant laquelle le gendarme Romuald Arrivé essaye de rassurer l’enfant qui raconte que son papa "est en train de faire de la mousse par la bouche" tout en tentant de trouver où il habite. Car l’enfant ne connaît que son prénom et celui de son papa mais ne sait dire où ils vivent.





"Le gamin était d’une maturité impressionnante", raconte à Ouest France le major Alain Leterrier qui était aussi en poste ce soir-là. Pour gagner du temps, les gendarmes déploient une patrouille et alertent les pompiers. Ordre est donné d’allumer les gyrophares et de mettre les sirènes. Au fil de la conversation, le gendarme au bout de fil tente de faire parler les informations qu’il recueille auprès de l'enfant et les envoie aux équipes sur le terrain : couleur des volets, voiture garée…