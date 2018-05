Secouru par son fils de 5 ans : "Il était content d’avoir sauvé son papa, c’est magnifique", témoigne le père

"C’est différent. Le lendemain est différent parce qu'il y a cette histoire-là en plus dans notre vie, donc c'est magique. Je suis forcément ému", a complété le papa. "On parle d’un enfant de 5 ans, c’est impressionnant. Je lui ai dit que j’étais fier de lui, et qu’il continue à grandir avec autant de maturité. Il a aidé son papa, mais il pourra aussi s'aider et aider d'autres personnes plus tard dans sa vie."





Le petit garçon a en effet fait preuve de beaucoup de sang-froid. Ne connaissant pas l’adresse, mais seulement son prénom et celui de son papa, le petit garçon est, pendant trois quarts d’heure, resté en ligne avec les gendarmes, qui tentaient de trouver où était la maison. Une patrouille a été envoyée sur le terrain, avec sirènes et gyrophare, tandis qu'au téléphone l'officier essayait de recueillir le plus de détails possible. Le gendarme a ensuite demandé au petit garçon de mettre des chaussures, d'enfiler un manteau et d’attendre les pompiers devant la porte. L'enfant s'est exécuté, est sorti et a allumé les lumières extérieures, permettant aux secours de le localiser plus facilement.