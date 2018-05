Orne : un enfant de cinq ans a sauvé son père

Dans la nuit de dimanche à lundi, un petit garçon de cinq ans prénommé Quentin a appelé la police sans céder à la panique, alors que son père a été victime d'un grave malaise. La maturité, le calme et la maîtrise de soi du petit ont surpris les gendarmes. Il était 22h45, l’enfant a expliqué être à côté de son père, allongé, inconscient, victime notamment d'un coma diabétique. Transporté à l'hôpital et sain et sauf, son père a évoqué son fils comment étant son héros.



