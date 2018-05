Victimes, agresseur, motif... que sait-on des agressions mortelles au couteau dans Paris ?

Dans son attaque, l'agresseur a tué une personne et en a blessé quatre autres. Parmi celles-ci, deux sont dans un état jugé grave, quand deux autres ont été plus légèrement blessées. Parmi elles, donc, cette femme agressée à l'entrée d'un restaurant, "en sang" d'après le serveur qui a vu son agression. Et, selon un autre témoin interrogé par LCI, une dame relativement âgée, touchée "à la trachée". Les victimes ont été transportées à l'hôpital Georges-Pompidou.